مصيلحي: صالح جمعة؟ لاعب رائع لكن الاتحاد يحتاج مؤهلات معينة

الخميس، 23 يناير 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

صالح جمعة لاعب الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن مفاوضات بين ناديه مع محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة، فيما نفى تماما أي تفاوض مع صالح جمعة لاعب الأهلي.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "نحاول ضم محمد إبراهيم من مصر للمقاصة. تواصلنا مع النادي بالفعل لكن اختلافنا معهم كان بسبب نوعية الصفقة".

وأوضح "طلعت يوسف مدرب الفريق لا يريد صفقات على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة، ونحن لا نملك حاليا سوى لاعبين هما رزاق سيسيه، وأحمد رفعت".

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رئيس الاتحاد السكندري أضاف "كانوا يريدون إعارة اللاعب لنا، على أن تكون نية الشراء في النهاية مقابل 10 مليون، وهو رقم مبالغ فيه بنظري".

وانتقل مصيلحي للحديث عن إمكانية ضم صالح جمعة لاعب الأهلي، فقال "لم يحدث أن طلبنا ضم صالح جمعة، هي مجرد اجتهادات صحفية".

وردا على سؤال لماذا لا يمكن ضم صالح جمعة؟ قال "صالح جمعة لاعب كبير جدا، لكن الاتحاد السكندري يحتاج مؤهلات معينة".

رينييه فايلر مدرب الأهلي كشف بأن صالح جمعة لن يحصل على أي فرصة للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

صاحب الـ27 عاما لم يظهر أبدا في قائمة الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.

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