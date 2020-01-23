آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي ولا مجال للوقيعة مرة أخرى

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إنه "آلمه ما مرت به علاقته بالأهلي، إدارة وجمهور وحبيب"، في إطار رده على بيان النادي الذي أشار إلى عدم قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك: الأخ الغالي/ محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم، آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف".

وأردف "واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخرى".

وأكمل "وإلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم".

وفي وقت سابق أعلن الأهلي في بيان رسمي أنه "لم يناقش استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي". (طالع التفاصيل)

بيان الأهلي وصف آل الشيخ بأنه "الرئيس الشرفي للنادي"، حيث قال البيان: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة".

وأضاف البيان "النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته".

وأردف "ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرا بين محمود الخطيب رئيس النادي، وتركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نشر آل الشيخ خطابا منه لإدارة الأهلي، قائلا "إنه تشرف برئاسة النادي الشرفية"، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها.

وقال خطاب آل الشيخ: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

وأردف "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي ومن جمهوره".

وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.

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