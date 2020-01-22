بالفيديو – انتفاضة جريزمان تؤهل برشلونة ضد إيبيزا في كأس الملك بعد معاناة

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 22:16

كتب : FilGoal

جريزمان يحتفل بهدف برشلونة في إيبيزا

تأهل برشلونة لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بالفوز على إيبيزا أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وفاز برشلونة على إيبيزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد إيستادي كان ميزيس، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

إيبيزا لم ينتظر طويلا، حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق بيب كابال. كرة عرضية من جهة اليسار قابلها خافيير بيريز ماتيو بتصويبة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار نيتو.

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جريزمان كاد يتعادل في الدقيقة الـ16. مر من جهة اليمين أتبعه بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع إيبيزا عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة الـ40، أهدر أصحاب الأرض هدفا ثانيا. تصويبة من راي ناسيمنتو أوليفيرا من يمين منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن ليجدها فرانسيسكو جريما والذي صوب كرة قوية أبعدها نيتو من أعلى منتصف مرماه، لينتهي الشوط الأول بمفاجأة كبرى.

الشوط الثاني

كيكي سيتيين مدرب برشلونة أجرى أولى التبديلات في الدقيقة الـ59 بدخول خوردي ألبا بدلا من كارليس بيريز.

وأخيرا جاء هدف التعادل في الدقيقة الـ72. تمريرة رائعة من فرانكي دي يونج إلى جريزمان على حدود منطقة الجزاء فصوب كرة أرضية زاحفة سكنت يمين الشباك.

وكان أرتورو فيدال ثاني تبديلات برشلونة في الدقيقة الـ82 بدلا من إيفان راكيتيتش.

وجاء الهدف القاتل لبرشلونة في الدقيقة الـ95. جريزمان انفرد بالمرمى وسدد بجانب الحارس، مسجلا الهدف الثاني.

وتقام قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد انتهاء مباريات دور الـ32 كاملة يوم 24 يناير الجاري.

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