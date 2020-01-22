انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) روما (1).. البيانكونيري للمربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في إطار دور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

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نهاية اللقاء: يوفنتوس 3-1 روما.. البيانكونيري للمربع الذهبي

ق 81: بطاقة صفراء لبلايس ماتويدي بعد 3 دقائق من نزوله.

ق 79: تغيير أخير لروما بنزول برونو بيريز بدلا من أمادو دياوارا.

ق 78: نزول بلايس ماتويدي بدلا من أدريان رابيو في ثالث تغييرات ساري ليوفنتوس.

ق 68: نزول جوردان فيرتوه بدلا من أليساندرو فلورينيزي.

ق 67: نزول آرون رامسي بدلا من دوجلاس كوستا في صفوف يوفنتوس.

ق 50: التركي جينكيز أوندر يقلص الفارق لصالح روما.

ق 46: نزول جاستن كلويفرت بدلا من دافيدي سانتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ليوناردو بونوتشي يسجل الهدف الثالث برأسية بعد عرضية من دوجلاس كوستا.

ق 41: تغيير أول ليوفنتوس.. نزول الكولومبي خوان كوادرادو وخروج البرازيلي دانيلو.

ق 38: رودريجو بنتانكور يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس مراوغة ثم تصويبة رائعة من رودريجو بينتانكور من داخل منطقة الجواء إرتطمت بالقائم الأيمن سكنت الشباك.

ق 31: بطاقة صفراء لبراين كريستنانتي لاعب وسط روما.

ق 26: البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتصويبة أرضية زاحفة من يسار منطقة جزاء روما سكنت أقصى يسار باو لوبيز.

بداية اللقاء

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