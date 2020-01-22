انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) روما (1).. البيانكونيري للمربع الذهبي
الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وروما في إطار دور ربع النهائي من كأس إيطاليا.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
لمشاهدة المباراة من هنا
--
نهاية اللقاء: يوفنتوس 3-1 روما.. البيانكونيري للمربع الذهبي
ق 81: بطاقة صفراء لبلايس ماتويدي بعد 3 دقائق من نزوله.
ق 79: تغيير أخير لروما بنزول برونو بيريز بدلا من أمادو دياوارا.
ق 78: نزول بلايس ماتويدي بدلا من أدريان رابيو في ثالث تغييرات ساري ليوفنتوس.
ق 68: نزول جوردان فيرتوه بدلا من أليساندرو فلورينيزي.
ق 67: نزول آرون رامسي بدلا من دوجلاس كوستا في صفوف يوفنتوس.
ق 50: التركي جينكيز أوندر يقلص الفارق لصالح روما.
ق 46: نزول جاستن كلويفرت بدلا من دافيدي سانتون.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: ليوناردو بونوتشي يسجل الهدف الثالث برأسية بعد عرضية من دوجلاس كوستا.
ق 41: تغيير أول ليوفنتوس.. نزول الكولومبي خوان كوادرادو وخروج البرازيلي دانيلو.
ق 38: رودريجو بنتانكور يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس مراوغة ثم تصويبة رائعة من رودريجو بينتانكور من داخل منطقة الجواء إرتطمت بالقائم الأيمن سكنت الشباك.
ق 31: بطاقة صفراء لبراين كريستنانتي لاعب وسط روما.
ق 26: البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتصويبة أرضية زاحفة من يسار منطقة جزاء روما سكنت أقصى يسار باو لوبيز.
بداية اللقاء
--
اقرأ أيضا
مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: مفاوضات الوحدة السعودي معنا مستمرة لضم بكري
حلم طوكيو - يد مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا
خبر في الجول – ثنائي الأهلي الشاب أقرب للإعارة لـ سموحة وإنبي
سيراميكا كليوباترا: مفاوضات متقدمة من الأهلي لاستعارة ثنائي الفريق
أداما تراوري يحسم هوية المنتخب الذي سيرتدي قميصه