مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: اتجاه لإغلاق قائمة الزمالك على وضعها الحالي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

الزمالك - زيسكو

كشف مصدر في الزمالك أن النادي يتجه لإغلاق قائمة الفريق على وضعها الحالي.

وحسبما أوضح المصدر المطلع في تصريحات لـFilGoal.com: "على الأغلب، لن يترك الفريق أي لاعب لكي يرحل سواء على سبيل الإعارة أو بشكل دائم".

وكانت تقارير الرحيل قد تحدثت عن إمكانية خروج الجناحين محمد عنتر أو إسلام جابر على سبيل الإعارة، ولكن المصدر رجح ألا يحدث ذلك.

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وقيد الزمالك مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو على حساب الظهير الذي رحل بداع فسخ عقده، التونسي حمدي النقاز.

وانضم الدولي الكونغولي إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في الدوري بـ24 نقطة من 12 مباراة، ومؤجل له مباراتين.

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