رسميا – الإسماعيلي يعلن ضم فخر الدين بن يوسف

أعلن النادي الإسماعيلي رسميا ضم فخر الدين بن يوسف جناح الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي السابق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر اللاعب صاحب الـ28 عاما صباح الأربعاء لمقر النادي لتوقيع عقود انضمامه للدراويش بعد خضوعه للكشف الطبي.

وقال بيان الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي: "تم عرض اللاعب الدولي قبل ضمه بشكل رسمي على الجهاز الفني بقيادة ديديه جوميز الذي رحب بشدة في ظل خبرات اللاعب وقدراته التهديفية الكبيرة".

وواصل البيان "يأتي ذلك ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم نواقص الفريق في الجانب الهجومي بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية".

وسينضم اللاعب إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادا لخوض المنافسات القادمة بالبطولتين العربية والدوري المحلي.

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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