خبر في الجول - عبد الله جمعة لن يلحق بمواجهة مازيمبي وتجهيزه للحاق بـ دجلة

بات خروج عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي شبه نهائي بسبب استمرار تأهيله.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية كان قد تعرض لها في فوز الزمالك على الجونة بهدفين دون مقابل.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله جمعة لن يلحق بمواجهة مازيمبي بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن واستمرار تأهيله.

ويحاول الجهاز الطبي للزمالك تأهيل عبد الله جمعة من أجل اللحاق بمواجهة وادي دجلة في الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما مازيمبي في الصدارة بـ 10 نقاط.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

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