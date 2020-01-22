أخطر دوري في العالم - عبد الله السعيد ينتقم.. و3 أدوار لـ السولية في وسط الأهلي

بعدما تم حرمانه من الاحتفال بهدفه الـ100 في الدوري، انتقم عبد الله السعيد وسجل الـ101 والـ102 في شباك مصر للمقاصة.

جولة شهدت تألق كبير من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الذي لم يكتف بصناعة هدفي الفوز على المقاولون العرب، وقدم ما هو أكثر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم.

أمير عبد الحليم يصحبكم في رحلة مع ما أبرز ما جاء في الجولة 14 للدوري المصري، والتي شهدت تغيرات كبيرة في شكل جدول الترتيب.

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