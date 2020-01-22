كلوب: هدف صلاح في يونايتد؟ ركب دراجته وانطلق

شبه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول انطلاقة نجمنا المصري محمد صلاح في كرة الهدف الذي سجله أمام مانشستر يونايتد بركوب الدراجة والانطلاق بأقصى سرعة.

وسجل صلاح الهدف الثاني في يونايتد بعد انطلاقة رائعة، ومن صناعة أليسون بيكر حارس ليفربول الذي لعب الكرة سريعا للنجم المصري في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالفوز 2-0.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء وولفرهامبتون: "صلاح كان على حدود منطقة جزاءنا عندما لُعبت الركلة الركنية لمانشستر يونايتد".

وأضاف "كان صلاح أول من شاهد لاعب يونايتد في مصيدة التسلل، ولذلك ركب دراجته وانطلق عندما مرر أليسون الكرة له".

وأكمل المدرب الألماني "إنهم يعرفان بعضهما البعض لفترة أطول مما نعرفهم نحن، لقد لعبا سويا مع روما".

وواصل "منذ اليوم الأول منذ وجودهما هنا، يطلب صلاح مثل هذه الكرات، ويريد أليسون أن يلعب مثل هذه الكرات، لكن لم يكن لدينا الكثير من المناسبات للقيام بذلك، لأن الخصم يأمن دفاعه".

وأبدى إعجابه بالاحتفال بالهدف بقوله "لقد كان احتفالا رائعا، كان أليسون أول من يصل لصلاح".

وأردف "لقد كان الهدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء، واعتقد البعض أنه من الصعب للغاية الركض إلى هناك ولكن كان لديه كل القوة اللازمة لفعل ذلك".

وأنهى صلاح أخيرا عقدته أمام مانشستر يونايتد بتسجيل هذا الهدف، إذ عجز عن التسجيل في شباكه بأربع مواجهات سابقة.

ليفربول الذي يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة، يستعد لمواجهة وولفرهامبتون يوم الخميس ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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