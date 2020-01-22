خبر في الجول - جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي بعد الزيادة المالية

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - بني سويف - كأس مصر

رفض جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي عرضا جديدا من الصفاقسي التونسي خلال الساعات الماضية بعد زيادة المقابل المالي.

ووصل المقابل المالي الذي عرضه الصفاقسي على جيرالدو إلى 200 ألف دولار لنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن جيرالدو اعتذر عن قبول العرض وفضّل الاستمرار في الأهلي.

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ويسعى جيرالدو لإثبات أحقيته بالتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي بعدما حصل على ثقة ريني فايلر المدير الفني مؤخرا وبدأ يشارك مع الفريق.

وشارك جيرالدو 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي بواقع 326 دقيقة ولم يسجل أي هدف هذا الموسم.

وكان جيرالدو قد انضم إلى الأهلي قادما من بريميرو دي أوجستو الأنجولي في يناير 2019.

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