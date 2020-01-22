رغم إعلان الأهلي.. مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بطاقة بادجي لم تصلنا حتى الآن

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 18:15

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي

رغم إعلان الأهلي وصول بطاقة اللاعب وبدء إجراءات قيده، إلا أن مصدر باتحاد الكرة أكد عدم وصول البطاقة الدولية لأليو بادجي مهاجم الفريق حتى الآن.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نحن في انتظار البطاقة، ومع وصولها سنبدأ إجراءات قيده دون مشاكل".

ويأتي ذلك رغم إعلان الأهلي، عبر مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وصول بطاقة اللاعب.

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ يعلن عبر في الجول: قيد بادجي محليا وإفريقيا تحرك من الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب بادجي برنامج تدريبي بدني وفني لـ بادجي.. وراحة لـ الأهلي عقب المقاولون

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

وكان وليد أزارو مهاجم الأهلي قد انضم في وقت سابق يوم الأربعاء إلى نادي الاتفاق السعودي معارا حتى نهاية الموسم الجاري، مفسحا المجال لقيد السنغالي.

اقرأ أيضا

جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي

الجابون.. أكبر من مواجهة بين صلاح وأوباميانج

وصف جديد من كلوب لهدف صلاح

صفقة كبيرة للدراويش

الحلقة الجديدة من أخطر دوري في العالم

ظهير الزمالك لن يلحق بمواجهة مازيمبي

أليو بادجي الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ "الرئيس الشرفي" ولم نعتد قبولها لأي من الرؤساء الشرف السابقين 5 دقيقة | مصر
بالفيديو – انتفاضة جريزمان تؤهل برشلونة ضد إيبيزا في كأس الملك بعد معاناة 13 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس ملك إسبانيا - أونيونيستاس (0) ريال مدريد (1) بيل والأووول 22 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (2) روما (0).. الثااااااني للبيانكونيري 50 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: اتجاه لإغلاق قائمة الزمالك على وضعها الحالي 54 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) بيرنلي (0).. خروج فاردي وليستر يسجل الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك