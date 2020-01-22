رغم إعلان الأهلي.. مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بطاقة بادجي لم تصلنا حتى الآن

رغم إعلان الأهلي وصول بطاقة اللاعب وبدء إجراءات قيده، إلا أن مصدر باتحاد الكرة أكد عدم وصول البطاقة الدولية لأليو بادجي مهاجم الفريق حتى الآن.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نحن في انتظار البطاقة، ومع وصولها سنبدأ إجراءات قيده دون مشاكل".

ويأتي ذلك رغم إعلان الأهلي، عبر مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وصول بطاقة اللاعب.

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

وكان وليد أزارو مهاجم الأهلي قد انضم في وقت سابق يوم الأربعاء إلى نادي الاتفاق السعودي معارا حتى نهاية الموسم الجاري، مفسحا المجال لقيد السنغالي.

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