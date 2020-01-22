عبد الحفيظ يعلن عبر في الجول: قيد بادجي محليا وإفريقيا

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن قيد أليو بادجي مهاجم الفريق المنضم حديثا في شهر يناير الجاري محليا وإفريقيا، وذلك في تصريحات خاصة عبر FilGoal.com.

وصرح سيد عبد الحفيظ: "بطاقة بادجي وصلت إلينا، وتم قيد اللاعب محليا وإفريقيا، وبات جاهزا للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادما من رابيد فيينا النمساوي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

وكان وليد أزارو مهاجم الأهلي قد انضم في وقت سابق يوم الأربعاء إلى نادي الاتفاق السعودي معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

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