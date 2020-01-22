كلوب يوضح موقف الرباعي المصاب قبل لقاء وولفرهامبتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف الرباعي المصاب قبل مباراة يوم الخميس أمام وولفرهامبتون.

ويعاني ليفربول من غياب الرباعي ديان لوفرين وجيمس ميلنر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الاثنين، وهذه أمر جيد".

وأضاف "ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد".

لوفرين عاد إلى التدريبات، بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، يوم العاشر من ديسمبر الماضي.

فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.

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ليفربول يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل 15 جولة من نهاية المسابقة.























































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