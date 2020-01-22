الجنايني: لست سعيدا بمؤجلات الدوري ولن أترشح لرئاسة الزمالك.. غياب صلاح يخص كاف

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري عن اضطراره لتأجيل مباراتي الأهلي ضد إنبي، والزمالك أمام المصري في بطولة الدوري وعدم سعادته بذلك.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج اللعيب: "منذ بداية الموسم حددنا سببين لتأجيل أي مباراة وهذا إما لاعتبارات أمنية أو ارتباطات إفريقية".

وأوضح "بعد تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في إفريقيا من كاف، وجدنا أن الفواصل الزمنية لن تسمح لهما بالاستعداد الجيد للمباراتين المصيرتين".

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وأضاف الجنايني "نعدل أمورنا حسب جداول الاتحاد الإفريقي، واضطررت لتعديل الموعد، لست سعيدا بذلك ولكنها ظروف اضطرارية".

وشدد الجنايني "أقسم بالله لا نضع اعتبارات لأحد مع احترامي وتقديري للجميع، أنا على مسافة واحدة مع كل الأندية ولن نفعل إلا الصالح مهما كانت الضغوط وأثق في نجاحي وتطبيق اللوائح على الجميع".

وعن موقف الأندية من التأجيل قال الجنايني: "تلقيت مكالمات هاتفية من مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك، واقتنعا بأن تاجيل المباراتين أمر منطقي".

وبالحديث عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك أوضح الجنايني "لن أترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة، فالمناصب لا تغويني".

وأضاف ضاحكا "أريد تربية أولادي".

وعن قيد كاسونجو أوضح "أحكم باللوائج وليس بالمزاج أو المجاملة، وما يقال عكس ذلك عار تماما عن الصحة، أكدت أكثر من مرة أنه لن يقيد لاعبا إلا بتسوية مالية كاملة".

وشدد "لن أنكر انتمائي للزمالك، ولكن حاسبوني فقط على أي قرار منحاز أو لأهواء شخصية".

وتابع "اعتبر نفسي مجندا في الجيش لمدة سنة لتحسين الصورة، سأعمل قدر الإمكان بكل خبراتي وخبرات زملائي في اللجنة لصالح الكيان، نسير بشكل جيد ونتحسن يوما بعد يوم".

وواصل حديثه "احتاج أن يكون اليوم 80 ساعة لإنجاز الملفات المطلوبة".

وأخيرا بالحديث عن غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل قال الجنايني: "هذا الأمر لا يخص اتحاد الكرة، ربما الظروف لم تسمح ولا أعلم ما حدث".

وكشف الجنايني "لم أخض في الأمر، قال لي صلاح أنه سيتحدث في ذلك قريبا".

وأتم رئيس اللجنة الخماسية حديثه "تخلف صلاح عن حضور الحفل يخص الاتحاد الإفريقي وليس الاتحاد المصري".

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