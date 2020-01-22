بعثة النجم تصل القاهرة الجمعة.. برنامج بدني خاص لـ الأهلي للتخلص من الإجهاد

تصل بعثة النجم الساحلي التونسي إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الأهلي عن مرافقة البعثة مندوب من النادي لتذليل أي عقبات بعد التنسيق الكامل مع مسؤولي البعثة التونسية.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 26 يناير الجاري موعدا للمواجهة بين الأهلي والنجم بدلا من يوم 24.

ويستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الفريق التونسي بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت لمدة 48 ساعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بينما النجم في الصدارة بـ 9 نقاط.

ويعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم للتنسيق والتحضير لمواجهة النجم.

ووضع توماس بينيكل مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا لتنفيذه في مران الفريق اليوم بعد انتهاء فترة الراحة.

ويسعى الجهاز الفني للتخلص من حالة الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وعلى جانب آخر قاما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بإجراء العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية استعدادا لمواجهة الهلال في السودان.

وتواصل الثنائي مع حسام عيسى السفير المصري في السودان للتنسيق فيما يخص استقبال البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب.

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