مصدر بمجلس إدارة المقاصة: رحيل ميدو وتولي جمال عمر القيادة الفنية مؤقتا

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 11:35

كتب : حامد وجدي

الأهلي - المقاصة - ميدو

كشف مصدر بمجلس إدارة مصر للمقاصة رحيل أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وتولي جمال عمر القيادة الفنية مؤقتا.

وكان المقاصة قد تعرض للخسارة السابعة في الدوري هذا الموسم من 14 مباراة، بعد فوز بيراميدز على الفريق الفيومي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة المقاصة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق على رحيل ميدو بعد نتائج الفترة الماضية".

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وأضاف "تم الاتفاق مع ميدو على الرحيل مع حصوله على قيمة الشرط الجزائي".

وكشف المصدر "تم تولي جمال عمر القيادة الفنية ويعاونه مجدي عاشور لحين الاستقرار على التعاقد مع مدير فني آخر".

وعلم FilGoal.com أن تصريحات ميدو عقب الهزيمة أمام بيراميدز عجلت برحيله.

وكان ميدو قد صرح بأن هناك مسؤولا في مجلس إدارة المقاصة طالبه بتقديم استقالته.

ويحتل المقاصة على المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوي مع فريقي طلائع الجيش ونادي مصر صاحبي المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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