البدري: إذا احتجت عمرو وردة سأضمه

فتح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الباب أمام إمكانية استدعاء عمرو وردة مجددا لخوض مباراتي توجو.

وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بوردة، رد البدري عبر قناة القاهرة والناس "لم نحسم هذا القرار، لا يوجد تحفظ بشأن اللاعب".

وأضاف "إذا تم الاحتياج لعمرو وردة سأضمه".

وأشار المدير الفني للمنتخب عبر القناة الأولى "أتابع المحترفين في إنجلترا، لكن أحمد حجازي مبارياته ليست متاحة".

وأوضح "التفكير في السفر إلى إنجلترا لا يتعلق بتقييمهم بل محاولة للتقارب، مثلما أفكر في المحليين بعمل تجمع بدعوة لوجبة غداء أو عشاء سويا، لكن الارتباطات والمعسكرات والمباريات الإفريقية للأندية تبقى عقبة أمام هذه المحاولات".

وأشار البدري في ختام تصريحاته "سعيد جدا بتتويج محمد صلاح بكأس العالم للأندية ورغبته في تواجد مصر مجددا بكأس العالم، فهي رسالة من لاعب لزملائه بأن نتواجد في مونديال قطر، هذه رسالة مهمة جدا".

ويلتقي منتخبا مصر وتوجو خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

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