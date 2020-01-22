رسميا - أزارو ينضم للاتفاق السعودي

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 10:57

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

أعلن ناديا الأهلي والاتفاق رسميا عن انضمام وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء للنادي السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر الأهلي بيانا قال: "أمير توفيق مدير التسويق بالنادي يعلن رحيل وليد أزارو مهاجمنا إلى نادي الاتفاق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة".

فيما جاء بيان الاتفاق السعودي كالتالي: "أنهينا إجراءات تعاقدنا مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم".

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ويحتل الاتفاق المركز العاشر في الدوري السعودي برصيد 17 نقطة من 14 مباراة، ويلعب مباراته المقبلة أمام النصر بعد غد الجمعة.

وكانت شركة MGB المسؤولة عن تسويق وإدارة أعمال وليد أزارو قد أعلنت عن إعارته إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي: "نجمنا وهداف الأهلي وليد أزارو ينتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي إعارة حتى نهاية الموسم.. بالتوفيق يا تورنادو".

وكان FilGoal.com قد علم إتمام الاتفاق أمس الثلاثاء دون تعديل تعاقد اللاعب المستمر حتى صيف 2021 مع الأهلي. (من هنا)

وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهتي طنطا والمقاولون العرب.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، يمكن للأهلي قيد مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

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