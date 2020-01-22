مدافع سيتي: سنواصل القتال حتى ينتهي سباق الدوري حسابيا

يرفض كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي فقدان أمل التتويج بالدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، رغم اقتراب اللقب كثيرا من ليفربول.

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل 15 جولة من نهاية المسابقة.

وقال ووكر عندما سئل عن سباق اللقب "لن أقول إن الأمر قد انتهى".

وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز "أنا محترف، هذه هي الوظيفة التي أحب القيام بها ولذلك سنواصل القتال حتى انتهاء السباق حسابيا".

وأكمل "ستكون مهمة صعبة، نحن نعرف ذلك. نحن ننافس في كل البطولات، لذلك نأمل أن نحصل على بعض الألقاب في نهاية الموسم".

وأتم "في العام الماضي فزنا بكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، ونتمنى أن نتمكن هذا العام من الاحتفاظ باللقبين".

واقترب سيتي من التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين بالفوز على مانشستر يونايتد 3-1 في ملعب أولد ترافورد بذهاب نصف النهائي.

كما تأهل الفريق السماوي لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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