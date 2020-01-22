تشامبرلين: لم نحقق أي شيء حتى الآن

يرى أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن فريقه لم يقترب من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم فارق النقاط الكبير في الصدارة.

ليفربول يغرد في الصدارة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي قبل 15 جولة من نهاية الموسم.

وقال تشامبرلين لموقع ناديه: "الطريقة المثلى لشرح الأمر هي إذا نظرت لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والمعايير التي وضعوها لسنوات وسنوات، تجد أنهما قد يسجلان في موسم 70 هدفاً، لذلك إذا عادا وسجلا في الموسم الذي يليه 45 هدفاً، بدون شك سيشعران بالإحباط".

وأضاف "بمجرد أن تثبت نفسك وتظهر ما يمكنك تحقيقه، تزداد التطلعات والتوقعات منك، ويبدأ من يحيطون بك في الشعور بعدم الرضا إذا لم تحقق ما ينتظرونه منك. لهذا السبب مثل هؤلاء اللاعبين تمكنا من الحفاظ على مستواهم لما يقرب من 15 عاماً".

وواصل "بالنظر للموسم الماضي وجمعنا 97 نقطة، تجد أنه لا مفر من تحقيق نفس الأمر أو أكثر هذا الموسم. أيضاً يجب احترام مانشستر سيتي وما فعلوه عندما حسموا اللقب برصيد 100 نقطة، ثم الفوز به الموسم الماضي برصيد 98 نقطة. هذا الأمر يتطلب عقلية قوية وقدرات استثنائية ويجب احترامه".

وأكمل "نحن في مسار جيد إلى الآن. خيبة الأمل في الموسم الماضي تجعلنا متعطشين للتعويض هذا الموسم. في نفس الوقت نعلم جيداً أننا لم نحقق أي شيء إلى الآن، وأن المهمة لم تنته بعد. علينا مواصلة التفكير بنفس الطريقة، وهذا ما نسعى له حتى نهاية الموسم".

واستمر "كما قال آدم لالانا، الانتصارات المتتالية تجعل الأمر أشبه بالإدمان. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومدرب كبير، ولهذا نريد مواصلة الضغط ولا أعتقد أن هذا سيكون مشكلة. نحن الآن جائعين للانتصارات، لكننا لم نقترب من الحسم بعد. يجب أن نواصل الدفع ونأمل أن نحقق ما نرغب فيه".

وعقب عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته، خاض تشامبرلين 24 مباراة هذا الموسم، مسجلاً خمسة أهداف.

وأضاف اللاعب: "كنت غائباً عن الفريق طيلة الموسم الماضي، لهذا كان هدفي الرئيسي في الموسم الجاري أن أكون متاحاً. حينما يتم الاستعانة بي أؤكد أنني جاهز دائماً، وأريد مساعدة الفريق كلما استطعت".

وتابع "من الواضح أنني أريد أن أفعل للفريق ما كنت قادراً على فعله قبل الإصابة. أحاول أن أكون لاعب الوسط المهاجم الذي يساعد خط الهجوم. تسجيل الأهداف أو صناعتها، هو مكافأة على ما تبذله من مجهود".

وأتم "أحرص أيضاً على تطبيق الواجبات الدفاعية التي يحتاجها الفريق ويطلبها مني المدرب. في النهاية أنا سعيد طالما واصل الفريق المضي قدماً. أريد أن أكون جزءاً من هذا".

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