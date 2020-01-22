سكاي: إنتر يرغب في ضم لاعب رابع من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

تاهيث تشونج وماركوس راشفورد

يبدو أن نادي إنتر ميلان يرغب في الحصول على لاعب رابع من مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، وذلك بعد مقابلة مسؤوليه لممثلي تاهيث تشونج موهبة النادي الإنجليزي. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

لاعب منتخب هولندا تحت 21 عاما سيصبح بلا ناد في نهاية الموسم الجاري، وحاليا يسمح له عقده بالتفاوض مع الأندية الأجنبية خارج إنجلترا خلال شهر يناير.

وفي حالة نجاح إنتر في خطف اللاعب الهولندي من يونايتد، فسيكون رابع المنضمين من النادي الإنجليزي إلى نظيره الإيطالي، بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في الصيف، ثم آشلي يونج قائد الفريق السابق الذي انضم خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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صاحب الـ20 عاما كان في مفاوضات مع نادي جيانجسو صانينج الصيني خلال سوق الانتقالات هناك قبل نهايتها بساعات.

تشونج انضم إلى مانشستر يونايتد مجانا في صيف 2016 قادما من أكاديمية فينورد الهولندية، وتم تصعيده للرديف في صيف 2019.

وشارك الهولندي الشاب خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات لم يسجل أو يصنع خلالها.

الجناح الهولندي لعب للفريق الأول بمانشستر يونايتد منذ تصعيده 11 مباراة لم ينجح خلالها في صناعة أو تسجيل أي أهداف.

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