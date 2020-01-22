مران الزمالك - التركيز على سرعة التمرير.. جلسة بين أمير مرتضى وكارتيرون

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 14:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك 19 يناير 2020 (من موقع الزمالك الرسمي)

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات الجماعية على إتقان عملية التمرير السريع وسرعة نقل الكرة.

وحرص الجهاز الفني على عمل قياسات بدنية للاعبين خلال المران الذي أقيم بملعب النادي، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

ويأتي ذلك لمعرفة معدل اللياقة لدى كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم.

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ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص كارتيرون على تصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات بجمل فنية معينة للاعبين.

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة جلسة سريعة مع باتريس كارتيرون على هامش المران اليوم.

واطمئن أمير مرتضى على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مازيمبي.

ومن جانبه أكد كارتيرون على تركيز الفريق بأكمله لاعبين وجهاز فني من أجل تحقيق الفوز على مازيمبي ومواصلة المشوار الإفريقي.

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