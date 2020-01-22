تعادل بنكهة إسبانية.. أرسنال بـ 10 لاعبين يخطف نقطة من تشيلسي في دربي لندن

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 نفسه بنكهة إسبانية في قمة لندن بين تشيلسي وأرسنال في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي استضاف أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج وفشل كلا الفريقين في استعادة الانتصارات.

تشيلسي أجرى تغييرين عن المباراة السابقة إذ أشرك قائده الإسباني سيزار أزبيليكويتا بدلا من الإنجليزي الشاب رييس جيمس، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلا من ماسون ماونت.

أجرى أرسنال تغييرا وحيدا بنزول هيكتور بيليرين بدلا من ميتلايند نيلس، وتواجد الرباعي الهجومي، نيكولاس بيبي وميسوت أوزيل وأمامهم جابريل مارتينيلي وألكسندر لاكازيت.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء من تسديدة من الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي ارتطمت بأعلى العارضة للحارس بيرند لينو في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 22 حصل إيمرسون على بطاقة صفراء بعد عرقلة الإيفواري نيكولاس بيبي في منتصف الملعب.

الدقيقة 27 كانت بداية تحول اللقاء من مرحلة جس النبض إلى التهديد الحقيقي والهدف الأول.

خطأ من شكوردان مصطافي في إعادة الكرة لحارس أرسنال استغلها تامي إبراهام وراوغ الحارس، لكن البرازيلي ديفيد لويز عرقل المهاجم الإنجليزي داخل منطقة الجزاء.

تعرض المدافع البرازيلي للطرد المباشر ومن ثم انبرى الإيطالي جورجينيو لركلة الجزاء وسددها بهدوء في شباك الجنرز معلنا عن الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 28.

تراجع لاعبو أرسنال في المقابل حاول لاعبو تشيلسي جاهدين إحراز الهدف الثاني لقتل أحداث اللقاء مبكرا.

في الشوط الثاني سعى ميكيل أرتيتا للسيطرة على وسط الملعب إذ حل ماتيو جيندوزي بدلا من الألماني ميسوت أوزيل في الدقيقة 56.

البرازيلي جابريل مارتينيلي عرف أن الحلول الفردية هي الحل، ركلة ركنية لتشيلسي أبعدها مصطافي عن منطقة جزاء أرسنال، البرازيلي الشاب انطلق بالكرة ورواغ لاعبان ومن ثم انزلق أمامه نجولو كانتي في منتصف الملعب.

انفرد البرازيلي بالمرمى وأودع الكرة بكل سهولة في أسفل يسار شباك كيبا في الدقيقة 65.

الدقائق العشرة الأخيرة شهدت إثارة كبيرة بنكهة إسبانية، من الثنائي الغائب عن المباراة الأخيرة.

سيزار أزبيليكوتا استغل عرضية من هودسون أودي ووسط دفاع أرسنال أسكن الكرة في شباك لينو في الدقيقة 84.

ورد الإسباني هيكتور بيليرين بهدف التعادل في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

تعادل فرض نفسه على قطبي لندن ولم يخدم كلاهما في جدول الترتيب.

تشيلسي ارتفع رصيده إلى 40 نقطة يظل بها في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد، وفي المقابل ظل أرسنال عاشرا برصيد 30 نقطة.





























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