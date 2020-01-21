قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة

وقع منتخب مصر في مجموعة قوية في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، ستنافس منتخب مصر على بطاقة وحيدة للمرحلة النهائية.

وينبغي على منتخب مصر صدارة المجموعة، من أجل فرصة لمقابلة أحد المتصدرين التسعة الآخرين في المرحلة النهائية للوصول إلى كأس العالم الذي سيقام في شتاء 2022 في قطر والتأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.

وتعد تلك أول مرة يقع منتخب مصر ضد منتخب الجابون في أي تصفيات رسمية، حيث تقابلا مرتين وديا وفيهما فاز المنتخب 4-0، و2-0 في عامي 2000 و2004 على الترتيب.

ولكن سبق لمنتخب مصر الوقوع مع الجابون في كأس أمم إفريقيا 1994، وحينها فاز المنتخب 4-0 أيضا.

أما منتخب أنجولا، فواجهه منتخب مصر 5 مرات.

مواجهتان منهما كانا في تصفيات كأس العالم 1994، حينها فازت مصر ذهابا بهدف حسام حسن وتعادلت إيابا دون أهداف.

آخر مواجهة كانت في كأس أمم إفريقيا 2008، وحينها فاز أبناء حسن شحاتة 2-1 في طريقهم لحصد اللقب في غانا.

أما منتخب ليبيا فواجهه منتخب مصر 21 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة وتعادلا 3 مرات وخسر المنتخب 5 مرات.

وفي تصفيات كأس العالم، وقع الفراعنة مع منتخب ليبيا مرة وحيدة كانت في تصفيات 2006، حينها خسر المصريون 2-1 في طرابلس، وفازوا 4-1 في مصر.

وتلعب الجولة الأولى للتصفيات بين 5 و13 أكتوبر، بينما تقام الجولة الثانية بين 9 و17 نوفمبر 2020.

وفي عام 2021، تقام الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال بين يومي 22 و30 مارس.

أما الجولة الخامسة فتقام بين 30 أغسطس و7 سبتمبر، وتقام الجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر.

المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستظل في موعدها الأصلي، وهو بين 8 و16 نوفمبر 2021.

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