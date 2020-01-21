ميدو: مسؤول من المقاصة طلب استقالتي لكنني لن أقدمها

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة إن أحد مسؤولي المقاصة أبلغه عن طريق سيد متولي مدير الكرة، بتقديم استقالته من تدريب الفريق.

لكن ميدو أوضح لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس: "لن أتقدم باستقالتي حتى لو خسرت المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش".

وكشف ميدو "علمت أن هناك اتجاها لرحيلي قبل مباراة بيراميدز لو النتائج لم تتحسن".

وفي وقت سابق، قال ميدو لـFilGoal.com: " "قدمنا مباراة قوية وأداء مميز أمام بيراميدز وأهدرنا الكثير من الفرص".

وأوضح "لا يوجد أي فريق في الدوري لعب بشكل جيد أمام بيراميدز مثل المقاصة".

وتابع "إذا كان هناك تطبيق لتقنية الـVAR في الدوري المصري لحصد المقاصة أكثر من ضعف نقاطه الحالية".

واستمر في تصريحاته "المباراة السابقة لنا لم يُحتسب لنا هدفين، واليوم أمام بيراميدز الهدف الثالث لهم من تسلل واضح".

وخسر المقاصة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

صاحب الـ36 عاما فاز في 3 مباريات فقط من أصل 17 قادهم للفريق الذي يحتل المركز الـ15 في الدوري.

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