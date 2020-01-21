ميدو: مسؤول من المقاصة طلب استقالتي لكنني لن أقدمها

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 23:36

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - المقاصة - ميدو

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة إن أحد مسؤولي المقاصة أبلغه عن طريق سيد متولي مدير الكرة، بتقديم استقالته من تدريب الفريق.

لكن ميدو أوضح لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس: "لن أتقدم باستقالتي حتى لو خسرت المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش".

وكشف ميدو "علمت أن هناك اتجاها لرحيلي قبل مباراة بيراميدز لو النتائج لم تتحسن".

أخبار متعلقة

ميدو لـ في الجول: إذا تواجد الـVAR لحصد المقاصة ضعف نقاطه.. وهذا سبب طردي ضد بيراميدز عادل مصطفى: طرد ميدو أثر علينا أمام بيراميدز ميدو: كنا الأفضل أمام إنبي وغياب الحظ سبب عدم الفوز

وفي وقت سابق، قال ميدو لـFilGoal.com: " "قدمنا مباراة قوية وأداء مميز أمام بيراميدز وأهدرنا الكثير من الفرص".

وأوضح "لا يوجد أي فريق في الدوري لعب بشكل جيد أمام بيراميدز مثل المقاصة".

وتابع "إذا كان هناك تطبيق لتقنية الـVAR في الدوري المصري لحصد المقاصة أكثر من ضعف نقاطه الحالية".

واستمر في تصريحاته "المباراة السابقة لنا لم يُحتسب لنا هدفين، واليوم أمام بيراميدز الهدف الثالث لهم من تسلل واضح".

وخسر المقاصة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

صاحب الـ36 عاما فاز في 3 مباريات فقط من أصل 17 قادهم للفريق الذي يحتل المركز الـ15 في الدوري.

اقرأ أيضا

قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة

مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي

بركات: مجموعة مصر متوازنة.. وقادرون على التأهل

بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب

تمهيدا لضم أزارو؟ الاتفاق السعودي يعير أسامة الحدادي

مصر للمقاصة بيراميدز ميدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة.. ظهور المحترفين ومواجهات كؤوس ودوري إنجليزي 34 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي دون بند أحقية شراء أو تعديل عقد 38 دقيقة | الدوري المصري
ذكاء إينسيني وسقوط إيموبيلي يقودان نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا 56 دقيقة | أوروبا
مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده ساعة | مصر
هجوم قوي من أحمد مجاهد على شوبير.. و"بالقانون أبو ريدة عضو في اتحاد الكرة" ساعة | مصر
مفاجأة و3 منتخبات عربية.. البدري يختار الصاعدين للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك