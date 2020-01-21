مهاجم ليبيا لـ في الجول: لدينا طموح المفاجأة ضد منتخب مصر "القوي".. واللعب خارج ملعبنا ليس جديدا

قال أنيس سالتو مهاجم منتخب ليبيا، والاتحاد السكندري، إن أحفاد عمر المختار لديهم "طموح المفاجأة" أمام منتخب مصر، الذي وصفه بالقوي.

منتخب ليبيا سيواجه منتخبات مصر والجابون وأنجولا في المجموعة السادسة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم، ليقول مهاجم الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "منتخب مصر له كل الاحترام، ولكن الكرة لا تعرف الأسماء".

وأضاف اللاعب المنتقل حديثا من النجم الساحلي "أتمنى أن تنحسر المنافسة بين مصر وليبيا، لدينا طموح أن نحقق مفاجأة".

وشدد "لعبنا خارج ليبيا ليس أمرا جديدا، نلعب خارج بلادنا منذ 7 سنوات ولدينا 23 لاعبا محترفا، وصار لدينا خبرة اللعب في أي مكان".

وأردف "الكرة لا تعرف بالأسماء، من يجتهد ويجد التوفيق سيفوز، وهذا لا يمنع قوة منتخب مصر".

منتخب ليبيا واجه منتخب مصر 21 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة وتعادلا 3 مرات وخسر المنتخب 5 مرات.

وفي تصفيات كأس العالم، وقع الفراعنة مع منتخب ليبيا مرة وحيدة كانت في تصفيات 2006، حينها خسر المصريون 2-1 في طرابلس، وفازوا 4-1 في مصر.

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