مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي.. وأوباميانج عاد ليكون قائدنا

يتمسك الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون بحظوظ فريقه في التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، رغم الوقوع في مجموعة قوية مع مصر.

وأوقعت قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 مصر مع الجابون وليبيا وأنجولا في المجموعة السادسة.

وقال نوفو لـFilGoal.com عقب القرعة: "منتخب مصر قوي، لكن منتخب الجابون سيكون له كلمة في المجموعة".

وواصل "نعرف أنجولا جيدا ولعبنا ضدهم في التصفيات، ومنتخب ليبيا صاعد بقوة".

وتابع المدرب الأسبق للإسماعيلي وسموحة "أعرف الكرة المصرية جدا بحكم تدريبي في الدوري المصري".

وتابع "ستكون مباراة قوية ومنتظرة بين مصر والجابون".

ثم أضاف "الكرة لا تعترف إلا بالعطاء وسنلعب للتأهل، مع الاعتراف بقوة منتخب مصر واسمه الكبير مهما كانت الظروف".

وأكمل "كل الاحتمالات مفتوحة، وحظوظنا موجودة وخلال الـ6 أشهر المقبلة سأضيف لاعبين جدد لقوام الفريق".

وأشار نوفو إلى أنه نجح في إعادة إيريك بيير أوباميانج هداف أرسنال للمشاركة مع الجابون.

أوضح "نجحت في إعادة أوباميانج لمنتخب الجابون، وشارك معي في مباريات ودية وفي التصفيات".

وأتم "أوباميانج سيظل قائدنا وموجود دائما معنا".

وشارك أوباميانج في الفوز الأخير للجابون على أنجولا 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 وصنع هدفا.

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