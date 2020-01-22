الإسماعيلي: تفكير همام طارق في الرحيل "كذب"

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

همام طارق لاعب الإسماعيلي أمام رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري

لا يفكر همام طارق لاعب الإسماعيلي في الرحيل عن صفوف الفريق، وفقا لتأكيدات صبري المنياوي مدير الكرة.

همام طارق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وصرح المنياوي عبر إذاعة الشباب والرياضة "كل ما يتردد بشأن مطالبة همام طارق بالرحيل كذب".

وأوضح "لقد طالب طبيب الفريق اللاعب العراقي بالحصول على راحة 8 أيام نتيجة ضغط المباريات وكثرة رحلات السفر مع منتخب بلاده".

أخبار متعلقة

الإسماعيلى: همام طارق لم يطلب الرحيل.. وحددنا موعد عودته الإسماعيلي يكشف موعد عودة همام طارق استمرار غياب هُمام طارق عن الإسماعيلي أمام الجيش

ولفت "السفر إلى دول شرق آسيا يستغرق 16 ساعة بالطيران، وقد لاحظ طبيب الإسماعيلي معاناة همام طارق من إجهاد بدني، ونبه عليه بضرورة الراحة".

وعن التعاقد مع اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، أشار صبري المنياوي "كنت أعمل في المنطقة الشرقية بالسعودية العام الماضي، ووصلني تأكيدات بأن فخر الدين بحالة فنية وبدنية جيدة".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي إلى أن فخر الدين بن يوسف سيكون إضافة قوية ومطلوبة لهجوم الفريق لمعاونة بنسون شيلونجو، وقلة خبرة اللاعب حازم مرسي.

اقرأ أيضا

البدري لـ في الجول: لا أريد أن يقال على مجموعة مصر في تصفيات المونديال "سهلة"

ميدو: مسؤول من المقاصة طلب استقالتي لكنني لن أقدمها

مهاجم ليبيا لـ في الجول: لدينا طموح المفاجأة ضد منتخب مصر "القوي".. واللعب خارج ملعبنا ليس جديدا

قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة

أنجولا.. مساهم في ضياع التأهل الثاني على التوالي وحاضر صعب

مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي.. وأوباميانج عاد ليكون قائدنا

همام طارق الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة.. ظهور المحترفين ومواجهات كؤوس ودوري إنجليزي 34 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي دون بند أحقية شراء أو تعديل عقد 38 دقيقة | الدوري المصري
ذكاء إينسيني وسقوط إيموبيلي يقودان نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا 56 دقيقة | أوروبا
مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده ساعة | مصر
هجوم قوي من أحمد مجاهد على شوبير.. و"بالقانون أبو ريدة عضو في اتحاد الكرة" ساعة | مصر
مفاجأة و3 منتخبات عربية.. البدري يختار الصاعدين للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك