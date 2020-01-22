الإسماعيلي: تفكير همام طارق في الرحيل "كذب"

لا يفكر همام طارق لاعب الإسماعيلي في الرحيل عن صفوف الفريق، وفقا لتأكيدات صبري المنياوي مدير الكرة.

همام طارق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وصرح المنياوي عبر إذاعة الشباب والرياضة "كل ما يتردد بشأن مطالبة همام طارق بالرحيل كذب".

وأوضح "لقد طالب طبيب الفريق اللاعب العراقي بالحصول على راحة 8 أيام نتيجة ضغط المباريات وكثرة رحلات السفر مع منتخب بلاده".

ولفت "السفر إلى دول شرق آسيا يستغرق 16 ساعة بالطيران، وقد لاحظ طبيب الإسماعيلي معاناة همام طارق من إجهاد بدني، ونبه عليه بضرورة الراحة".

وعن التعاقد مع اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، أشار صبري المنياوي "كنت أعمل في المنطقة الشرقية بالسعودية العام الماضي، ووصلني تأكيدات بأن فخر الدين بحالة فنية وبدنية جيدة".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي إلى أن فخر الدين بن يوسف سيكون إضافة قوية ومطلوبة لهجوم الفريق لمعاونة بنسون شيلونجو، وقلة خبرة اللاعب حازم مرسي.

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