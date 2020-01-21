أستون فيلا يقلب تأخره أمام واتفورد بمشاركة تريزيجيه.. ونيوكاسل يخطف تعادلا مثيرا من إيفرتون

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

كونسا - أستون فيلا - الدوري الإنجليزي

قلب أستون فيلا تأخره إلى فوز على حساب واتفورد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

اللقاء شهد مشاركة محمود حسن تريزيجيه فيما بقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

تروي ديني افتتح التسجيل بهدف في الدقيقة 38 برأسية متقنة من عرضية جيرار دولوفيو.

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تغييرات دين سميث قلبت الأوضاع في الشوط الثاني لصالح الفيلانز أمام جماهيرهم.

البرازيلي ديفيد لويز سجل هدف التعادل في الدقيقة 68 بعد 12 دقيقة من نزوله كبديل.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 77 من عمر اللقاء وحل بدلا منه الأمريكي الشاب أدنيانا فاسيليف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل إزري كونسا هدف الفوز القاتل.

فوز قاد فيلا للخروج من مناطق الهبوط برصيد 25 نقطة برصيد 16 نقطة، بينما تراجع واتفورد للمركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

وحقق ساوثامبتون انتصارا ثمينا خارج قواعده بالفوز بنتيجة 2-0 على كريستال بالاس.

ناثان ريدموند كان نجم المباراة بتسجيل وصناعة هدفي اللقاء في الدقيقتين 22 و48.

فوز تبادل فيه الفريقين المراكز، ساوثامبتون أصبح تاسعا برصيد 31 نقطة، بينما ظل كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وفي مباراة أخرى نجح نيوكاسل تحقيق التعادل بسيناريو مثير للغاية بهدفين لكل فريق أمام إيفرتون.

التوفيز تقدموا أولا عن طريق الإيطالي الشاب مويس كين الذي سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بالدقيقة 30.

الإنجليزي المتألق في الآونة الأخيرة كالفيرت لوين سجل هدف التوفيز الثاني في الدقيقة 54.

وفي الوقت الذي احتفلت جماهير التوفيز بالفوز سجل المدافع الفرنسي فلوريان لوجون هدفين في الدقيقتين 94 و95 من عمر اللقاء خطف بها نقطة التعادل من ملعب جوديسون بارك.

تعادل ظل به إيفرتون في المركز العاشر برصيد 30 نقطة ويتساوى مع نيوكاسل بنفس الرصيد.

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