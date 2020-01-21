بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

طارق التائب مع سيد عبد الحفيظ - الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريق الكرة سوف يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية، يوم 28 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الاتصالات التي جرت بين مدير الكرة بالأهلي وطارق التائب خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقا لارتباطات الفريق ومشاركته محليا وإفريقيا.

وسيخوض الأهلي مواجهة أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التائب.

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وتحدد الموعد الجديد بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري ريني فاير.

اللاعب الليبي البالغ 42 عاما اعتزل عام 2016 بقميص أهلي طرابلس الليبي.

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