بركات: مجموعة مصر متوازنة.. وقادرون على التأهل

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

صور مباراة ودية بين مصر وليبيريا

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن مجموعة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022 متوازنة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وأوقعت قرعة المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، منتخب مصر في المجموعة السادسة بجانب كل من الجابون وليبيا وأنجولا.

وقال بركات عقب القرعة: "كنا دائما نشعر بالقلق من منتخبات المستوى الثاني خاصة أن في هذه المرة كان التصنيف الثاني يضم 3 منتخبات قوية مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا".

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وأكمل "ولكن القرعة أبعدتنا عنهم وأوقعتنا مع الجابون وليبيا وأنجولا وهذه المجموعة متوازنة".

وتابع بركات "بالتأكيد عندما تبتعد عن منتخب قوي مثل كوت ديفوار يكون الأمر أفضل بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر يضم أفضل لاعبين في قارة إفريقيا وهم قادرون على تحقيق الفوز أمام أي منافس إذا لعبوا بمستواهم المعهود".

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