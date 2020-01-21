تمهيدا لضم أزارو؟ الاتفاق السعودي يعير أسامة الحدادي

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

أسامة الحدادي

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل الظهير الأيسر التونسي أسامة الحدادي عن الفريق على سبيل الإعارة.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

أسامة الحدادي

النادي : الاتفاق

الاتفاق
الأهلي

وقرر نادي الاتفاق السعودي إعارة لاعبه لمدة موسم ونصف، ودون الكشف عن وجهته المقبلة.

وبذلك أصبح فريق الاتفاق السعودي لديه مكانا شاغرا لقيد لاعب محترف في قائمته.

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يأتي ذلك في إطار اقتراب نادي الاتفاق السعودي لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور 14 جولة.

وكان مصدر مسؤول في النادي الأهلي كشف لـFilGoal.com عن اقتراب إتمام صفقة انتقال أزارو إلى الاتفاق السعودي. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الأهلي لرحيل أحد الأجنبيين، أزارو أو الأنجولي جيرالدو، لقيد مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق.

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