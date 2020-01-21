أجويرو يصلح ما أفسده جيسوس.. سيتي يفوز على شيفيلد

أنقذ سيرخيو أجويرو فريقه مانشستر سيتي من تعثر جديد في الدوري الإنجليزي، وقاد السماوي للفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد ضمن الجولة الـ24 للبريميرليج.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقاد البديل أجويرو فريقه مانشستر سيتي للفوز بعد التعثر في المباراة السابقة أمام كريستال بالاس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف ليفربول المتصدر بـ64 نقطة.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 33 في المركز السابع.

وشهدت المباراة عودة المدافع الفرنسي إيمريك لابورت للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 34 تصدى لها هيندرسون حارس شيفيلد.

وفي الشوط الثاني شارك أجويرو بدلا من جيسوس في الدقيقة 68.

ليسجل النجم الأرجنتيني هدف الفوز في الدقيقة 73 بعد عرضية رائعة من كيفين دي بروين.

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بورنموث × برايتون

في مباراة أخرى فاز بورنموث على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية بورنموث هاري ويلسون في الدقيقة 36، وباسكال جروس لاعب برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وكالوم ويلسون في الدقيقة 74.

بينما سجل آرون موي هدف برايتون الوحيد في الدقيةق 81.

ورفع بورنموث رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ18، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 25 في المركز الـ15.

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