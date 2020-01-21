تشكيل دربي لندن - كوفاسيتش يقود وسط تشيلسي.. وتغيير وحيد في أرسنال

أعلن كل من فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي وميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، تشكيل الفريقان في دربي لندن بالجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي المستضيف يخوض المباراة بالتشكيل الأساسي بتغييرين بعد إصابة الظهير الشاب رييس جيمس ويجلس ماسون ماونت على مقاعد البدلاء وشارك بدلا منه ماتيو كوفاسيتش.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا -أنتوني روديجير - أندريس كريستنسين - إيمرسون بالميراي

الوسط: نجول كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش

الهجوم: ويليان - تامي إبراهام - كالوم هدوسون أودوي

ويجلس على مقاعد البدلاء: ويلي كابايرو - كورت زوما - ماركوس ألونسو - روس باركلي - ماسون ماونت - بيدرو - ميتشي باتشواي

وفي الجزء الأحمر من المدينة أجرى الإسباني أرتيتا تغييرا واحدا بنزول بيليرين بدلا من ميتلاند نيلز.

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: هيكتور بيليرين - شكوردان مصطافي - ديفيد لويز - ساكا

الوسط: لوكاس توريرا - جرانات شاكا - نيكولاس بيبي - مسعود أوزيل.

الهجوم: مارتينيلي - ألكسندر لاكازيت

وعلى مقاعد البدلاء: مارتينيز - روب هولدينج - ميتلاند نيلز - ماتيو جيندوزي - جو ويليوك - سيبايوس - نيكيته.

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