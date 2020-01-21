تقرير: ليفربول لا يمانع رحيل شاكيري في نهاية الموسم

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

بعدما أبلغ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وكيل جيردان شاكيري جناح الريدز أنه لن يتركه يرحل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يبدو أن اللاعب سيرحل نهاية الموسم، حسب تقارير إنجليزية.

شاكيري البالغ من العمر 28 عاما شارك في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع ليفربول في كل البطولات بسبب تعرضه لبعض الإصابات وتألق باقي الفريق.

وأفادت جريدة تيليجراف أن كلوب يرفض تماما التخلي عن شاكيري حاليا وذلك بعدما طلب روما وإشبيلية ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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كما يرفض المدرب الألماني ترك أي لاعب في فريقه وهو يهدف للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخوفا من الإصابات التي تقلص قائمة الفريق.

وأوضح التقرير أن ليفربول لا يمانع بيع شاكيري في نهاية الموسم مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

هذه القيمة توازي تقريبا ضعف المبلغ الذي دفعه ليفربول حين ضم شاكيري من ستوك سيتي مقابل 13.4 مليون جنيه استرليني نظير الشرط الجزائي في عقده.

ورغم رفض ليفربول غير أن هناك تقارير إيطالية توضح أن روما مُصر على ضم شاكيري، وقد يقدم عرضا جديدا للريدز.

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