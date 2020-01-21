الزمالك يوضح سبب إعارة 5 لاعبين من قطاع الناشئين

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك أسباب موافقة مجلس إدارة الفريق على إعارة 5 لاعبين من قطاع الناشئين.

ورحل الثنائي حسين فيصل وهاني رشدي إلى طنطا، إلى جانب رحيل الثلاثي يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان على رحيل الإعارة.

وقال أمير مرتضى: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي، وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين لاكتسابهم الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "قرار الإعارات يأتي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول".

وتابع "أتوقع من الخماسي الظهور بشكل طيب. الخماسي على مستوى عال ويمتلك الفرصة لإثبات نفسه والعودة من جديد لـ الزمالك".

وعن عامل الضغط علي الناشئين خاصة أنهم سيتواجدون في فرق في مراكز ليست متقدمة بالدوري الممتاز، شدد أمير مرتضى " العكس هو الصحيح".

وأوضح " هذا لا يمثل أي ضغط عليهم لأنهم لاعبون تربوا في الزمالك ومعتادون على اللعب تحت الضغط. الأمر سيكون طبيعيا بالنسبة لهم".

وأتم " أتمنى التوفيق للاعبين الصغار والعودة مجددا للزمالك لأنهم مستقبل الفريق الأول. ليس لدى الإدارة مانع لخروجهم مرة أخرى للإعارة بعد نهاية الموسم".

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن موقف أزارو

الإسماعيلي يقترب من صفقة مدوية

استقالة جديدة في الدوري المصري

ريال مدريد يعلن صفقته الشتوية

الزمالك يعلن قيد لاعبه في قائمته