صاحب أغرب لقطة في الدوري: كنت أحتاج للهدف.. وهذا ما فعله حسام عرفات

فسر أحمد حسن لاعب وادي دجلة ما فعله في لقاء فريقه أمام أسوان في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وادي دجلة انتصر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتسبب أحمد حسن في إلغاء الهدف الرابع لفريقه.

حسام عرفات استغل خطأ دفاع أسوان قبل أن يسدد "لوب" مستغلا خروج حارس المرمى. وأثناء اقتراب الكرة من هز الشباك انطلق أحمد حسن خلفها ليسددها في الشباك، قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل.

وتحدث أحمد حسن عن اللقطة قائلا: "لم أكن أعلم بوجودي في موقف تسلل".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "حسام عرفات سدد الكرة بطريقة جيدة وأكملت عليها في الشباك بسبب عدم علمي بوجود في موقف تسلل".

وأجاب مهاجم دجلة الذي لم يسجل أي هدف هذا الموسم، على سؤال (هل كنت تحتاج هذا الهدف بسبب عدم تسجيلك لأي هدف هذا الموسم؟) قائلا: "نعم بكل تأكيد كنت أحتاج ذلك".

وتابع "حسام عرفات تحدث معي بشكل محترم للغاية عقد المباراة. تصريحات نابعة من قائد حقيقي".

وأوضح "عرفات أخبرني بأنه لا مشكلة على الإطلاق فيما حدث والأهم أننا حققنا الانتصار وما فعلته يعد درسا لي فيما هو مقبل".

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ورفع دجلة رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الـ12 بفارق 5 نقاط عن أسوان صاحب المركز الـ18 في قاع جدول الترتيب.

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