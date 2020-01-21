مدافع ليفربول: لا نفكر فيما هو أبعد من المباراة التالية

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد

يرفض جو جوميز مدافع ليفربول التفكير الآن في إمكانية فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على يونايتد بهدفين دون مقابل سجلهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوميز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نتمنى تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة أكبر، لكن الشيء الأهم هو أننا كفريق قدمنا أداءً جيداً".

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وأضاف "ضغطنا عليهم حتى النهاية وحسم صلاح الأمور. هناك العديد من الإيجابيات يجب أن نستفيد منها".

وأكمل "لا ننظر إلى ترتيبنا الحالي في جدول الدوري. نركز فقط على كل مباراة ولا نركز على ما هو أبعد من المباراة المقبلة. هذا ما نحن عليه، بجانب الحفاظ على تعطشنا للفوز".

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

وشدد الدولي الإنجليزي "نحن نعلم مدى أهمية كل مباراة، لا أحد داخل الفريق يفكر فيما هو أبعد من المباراة التالية. الأمر فقط يتعلق بالتركيز".

ويحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون ضمن الجولة 24 من الدوري يوم الخميس.

ويرى جو جوميز أن تأثير فيرجيل فان دايك على ليفربول الذي يحطم الأرقام القياسية، لا يمكن قياسه.

وساعدت الشراكة الدفاعية بين جوميز وفان دايك، على خروج ليفربول بشباك نظيفة في 7 مباريات متتالية.

وأوضح جو "الجميع يعلم مدى سعادتي حينما يسجل فيرجيل. لا أعتقد أنه من السهل قياس ما يقوم به على الفريق. هو لاعب مهيمن ونحن محظوظين لوجوده معنا. هو أخي الأكبر وأفضل لاعب يمكن اللعب بجانبه".

وتابع "كان من الجيد بالنسبة لي أن أشارك في العديد من المباريات. أحاول بذل قصارى جهدي لخدمة الفريق".

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