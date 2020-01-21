بسبب الأولمبياد الإفريقي.. نقل مباراة بيراميدز ورينجرز إلى استاد القاهرة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نقل مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري إلى استاد القاهرة بدلا من ملعب الدفاع الجوي.

ويواجه بيراميدز الفريق النيجيري في السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن نقل المباراة أتى بسبب طلب السلطات المصرية لانشغال استاد الدفاع الجوي بفعاليات الأولمبياد الإفريقي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وضمن بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بعدما تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة من 4 مباريات وبفارق ست نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

ويلعب بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

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