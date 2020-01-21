صلاح يمازح ألكسندر-أرنولد أمام الكاميرا

وجه نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رسالة قوية لزميله ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن للريدز بشأن صناعة الأهداف.

الثنائي يتألق في صفوف ليفربول الذي حصد دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب كثيرا من التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وقال صلاح مازحا في تصريحات لشبكة NBC: "هذا الموسم لم يرسل لي ترينت سوى كرة واحدة، ولم يصنع لي أي أهداف".

وأضاف ضاحكا "أتحدث يوميا مع ألكسندر-أرنولد في هذا الأمر".

وأكمل صلاح رسالته "أين الكاميرات.. لم يصنع لي ترينت أي هدف هذا الموسم، رغم أنه صنع 8 أو 9 أهداف".

وتابع "لا يعطيني الكرة رغم أنني أركض نحو المكان المثالي، على الجانب الآخر صنع أندي روبرتسون لي هدفين أو ثلاثة".

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وتحدث صلاح بجدية عن زميله الشاب وقال "ترينت يقوم بعمل رائع، أنا سعيد للغاية من أجله، فهو شخص رائع والجماهير تحبه كثيرا".

























































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