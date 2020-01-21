مران الزمالك - جلسة مطولة بين كارتيرون واللاعبين.. وتدريبات لزيادة القوة الذهنية

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مطولة مع لاعبيه قبل بداية مران الثلاثاء للحديث عن مواجهة مازيمبي المقبلة في دوري الأبطال.

وتحدث المدرب الفرنسي مع لاعبيه على ضرورة التركيز والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد الفوز، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

وحصر كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة للاعبيه لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم حسب الموقع الرسمي للزمالك.

ومنح المدرب الفرنسي عددا من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين، وأشرف كارتيرون على التدريب بنطق الأرقام في كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز في التدريبات لزيادة قوتهم الذهنية، وساعد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام المدرب في هذا التدريب كقادة للفريق.

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وخضع عبد الله جمعة ظهير الزمالك الأيسر لتدريبات منفردة على هامش المران لتنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية، بينما خصص كارتيرون فقرة تدريبية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي للتسديد على المرمى.

وأدى اللاعب تدريبات منفردة بالركض حول الملعب تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وأشرف كارتيرون بنفسه على تدريبات بدنية إضافية لطارق حامد وفرجاني ساسي

وتدرب اللاعبون على التمريرات العرضية العالية وتولى حازم إمام وأحمد عيد التمرير وفي المقابل تدرب يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد على ضربات الرأس.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صحبي، فيما أدى محمد أبو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وبدأ كارتيرون تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية، وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبيه طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب.

وحرص الفرنسي على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أولا بأول للوصول للشكل المطلوب.

وكانت بعثة مازيمبي قد وصلت إلى القاهرة وضمت 40 فردا استعدادا لمواجهة الزمالك.

وطلب كارتيرون من سامي الشيشيني مدرب الفريق، إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات بتدوين مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية.

وحرص المدرب الفرنسي على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى الاستجابة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن مازيمبي المتصدر.

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