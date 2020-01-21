مبابي يتغزل في ليفربول

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تغزل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المستوى الذي يقدمه فريق ليفربول حاليا.

ليفربول حصد دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب كثيرا من التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وقال مبابي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "ما يفعله ليفربول هذا الموسم مدهش، إنهم مثل الآلة، لم يخسروا أي مباراة".

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وأضاف "عندما تشاهدهم تعتقد أن كل شيء سهل ولكن هذا ليس بالأمر السهل".

وأكمل "لاعبو ليفربول يحافظون على تركيزهم الشديد رغم لعب مباراة كل ثلاثة أيام، لكنهم يفوزون ويفوزون ويفوزون".

وعبر الدولي الفرنسي عن فخره بتقليد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول لاحتفاله بالأهداف.

وأتم "لقد رأيت ذلك.. أنا فخور بهذا، ترينت لاعب مدهش".

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