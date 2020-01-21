رسميا - ديسابر يعود لقيادة الوداد

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

ديسابر - بيراميدز

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي تعيين سيباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وكان الوداد قد أعلن إقالة مدربه الصربي الأسبوع الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وسبق لديسابر قيادة الوداد المغربي في الفترة من أكتوبر 2016 إلى يناير 2017 قبل أن يرحل ويبدأ رحلته في مصر مع الإسماعيلي في صيف 2017.

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وقام ديسابر بتدريب بيراميدز في الفترة الأخيرة من بداية الموسم الجاري قبل أن يتم فسخ تعاقده بالتراضي في ديسمبر الماضي.

ويحتل الوداد المغربي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن صن داونز المتصدر وقبل جولتين من النهاية.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويحتل الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن نهضة بركان بعد مرور 13 جولة.

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