فيرمينو: سعيد بفوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

يشعر البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسعادة بالغة بعد فوز زميله السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا الشهر.

ماني حصد الجائزة بعد منافسة مع زميله المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، لينهي سيطرة صلاح عليها في العامين الأخيرين.

وقال فيرمينو في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "أنا سعيد حقًا بفوز ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. أود تهنئته عليها".

وأضاف "ثقة ماني على أرض الملعب تنمو مع الأيام، وأعتقد أن الأمر يتعلق بالتكيف مع الفريق. نحن نلعب سويًا هنا منذ ما يقرب من أربع سنوات".

وأكمل "الأمر يتعلق بالتدريب، والتحسن كل يوم، والأداء الجيد في المباريات".

وعن احتفال كل منهما بأهدافه، أوضح البرازيلي مازحا "أقول دائمًا لساديو إنه يقلد احتفالاتي، فهو ينسخ كل ما أقوم به".

وأتم "إنه أمر مضحك حقًا، نتحدث عنه كثيرًا بعد المباريات".

الثنائي لم يسجل في مباراة الريدز الأخيرة ضد مانشستر يونايتد والتي فاز بها ليفربول 2-0 بفضل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

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