الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد بسبب "عدم السيطرة على لاعبيه"

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة "الفشل في ضبط سلوك اللاعبين" إلى مانشستر يونايتد بعد ما فعلوه تجاه حكم مباراة الفريق ضد ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا مقتضبا قال فيه :"مانشستر يونايتد عليه الآن أن يفسر سلوك لاعبيه خلال الواقعة التي حدثت في الدقيقة 26 من الدقيقة 26".

وواصل البيان :"مانشستر يونايتد خرق قاعدة الاتحاد رقم E20 البند الأول".

ومنح الاتحاد يونايتد وقتا حتى يوم الخميس للرد على تلك التهمة الموجهة إليه.

وشهد اللقاء هدفا ملغيا في الشوط الأول بعد تدخل من فيرجل فان دايك مدافع ليفربول على ديفيد دي خيا حارس يونايتد في منطقة الست ياردة لتسقط الكرة أمام فيكتور ليندلوف مدافع الشياطين الحمر الذي فشل في إبعادها لتصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي أسكن الكرة في الشباك.

اعترض لاعبو مانشستر يونايتد بقوة على حكم المباراة وأثناء مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو، احتدت الاعتراضات ووصلت إلى حصول دي خيا على بطاقة صفراء، ووجد كريج باوسون حكم المباراة نفسه محاطا بدي خيا وهاري ماجواير وفريد وأندرياس بيريرا.

وكان ديرموت جالاجر الخبير التحكيمي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس" قد اعترض بشدة على طريقة اعتراض لاعبي يونايتد على حكم مواجهة ليفربول، وقال إن إحاطة عدد من اللاعبين له صعبت عليه الحُكم كثيرا".

وكان مانشستر يونايتد قد خسر بنتيجة 2-0 من ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

طالع أيضا

الزمالك يكشف سبب إعارة خمسة ناشئين

صاحب أغرب لقطات الدوري المصري يوضح سبب ما فعل

خطأ حجازي يكلف وست بروميتش الخسارة

خطوة جديدة من الإسماعيلي تجاه فخر الدين بن يوسف

الأهلي يكشف جديد موقف أزارو وجيرالدو

مدرب جديد يستقيل في الدوري المصري