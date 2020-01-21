جناح ليفربول جاهز لمباراة وولفرهامبتون

يسعى جيردان شاكيري جناح ليفربول للعودة سريعا للمشاركة مع فريقه، بعد الغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في السمانة.

وغاب الدولي السويسري عن الفوز الثمين على يونايتد بهدفين دون مقابل سجلهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال شاكيري لموقع ناديه: "الأمر بسيط. واجهت مشكلة صغيرة خلال التدريب. أتمنى العودة سريعاً هذا الأسبوع".

وأضاف "دعونا نرى ما يحدث، لا أستطيع التأكيد لكن سيكون الأمر جيداً إذا كان كذلك".

ويحل ليفربول متصدر الدوري بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه ضيفا على وولفرهامبتون ضمن الجولة 24 من الدوري يوم الخميس.

شاكيري يستعد لدعم فريق يورجن كلوب بجاهزيته فالفريق ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح "لم أشارك كثيرا هذا الموسم، كما فعلت الموسم الماضي بسبب أنواع مختلفة من الإصابات".

وأتم "شعوري إيجابي وأحاول الحصول على فرصة لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

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