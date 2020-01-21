أين تشاهد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022
الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 10:17
كتب : FilGoal
ساعات ويتعرف الفراعنة على منافسيهم في الطريق إلى قطر 2022 حين تجري في القاهرة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وتنطلق القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
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وتنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية القرعة.
وتردد القناة هو:
القمر الصناعي نايل سات - 12245 - V - ¾ - 27500
القمر الصناعي سهيل سات - 11566 - 27500- H - ⅔ - DVB-S2 - 8PSK
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