أين تشاهد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

ساعات ويتعرف الفراعنة على منافسيهم في الطريق إلى قطر 2022 حين تجري في القاهرة قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

طالع - ماذا ينتظر مصر في الطريق إلى مونديال 2022

وتنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية القرعة.

وتردد القناة هو:

القمر الصناعي نايل سات - 12245 - V - ¾ - 27500

القمر الصناعي سهيل سات - 11566 - 27500- H - ⅔ - DVB-S2 - 8PSK

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