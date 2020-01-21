ماذا ينتظر منتخب مصر في الخطوة الأولى لتحقيق وعد صلاح في مونديال 2022

"لن تكون أخر مرة إن شاء الله، لن نغيب لفترة طويلة ثانية، هذه فقط البداية لجيلنا ولأجيال مقبلة" كانت تصريحات محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب التأهل لكأس العالم 2018، ويوم الثلاثاء ينتظر الفراعنة بداية مشوار جديد.

وتقام اليوم الثلاثاء قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة ومرتبطة بذكريات سيئة للفراعنة.

وعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعمل بنظام الـ 3 مراحل لحسم هوية المنتخبات الخمس المتأهلة إلى مونديال 2018، بدلا من تأهل متصدر المجموعة مباشرة.

ولم تشارك المنتخبات صاحبة أعلى 26 مركزا في تصنيف فيفا – ومنهم مصر - في التصفيات التمهيدية.

وانضم لهم 14 منتخبا تأهلوا من المرحلة التمهيدية، ليشكلوا 40 منتخبا هم قوام 10 مجموعات سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

المرحلة الثانية التي تقام قرعتها يوم الثلاثاء ستكون بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

وبعد نهايتها تبدأ المرحلة الثانية بمشاركة متصدري المجموعات فقط، حيث سيتم تقسيم الـ10 منتخبات المتأهلين إلى نصفين طبقا لتصنيف فيفا وعمل قرعة جديدة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

ويتطابق هذا النظام مع نظام التأهل لكأس العالم 2014 الذي يرتبط بذكرى سيئة للفراعنة.

وفي طريق التأهل لمونديال 2014، حقق منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلي العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات وجمع 18 نقطة بفضل الشراكة الهجومية الناجحة بين المخضرم محمد أبو تريكة والصاعد وقتها محمد صلاح اللذين أنهيا التصفيات في صدارة ترتيب الهدافين.

ووقع منتخب مصر وقتها في المجموعة مع غينيا وموزمبيق وزيمبابوي، وانتصر الفراعنة على كل منافسيهم ذهابا وإيابا.

ثم جاء الدور على المرحلة التالية بمواجهة متصدر لمجموعة أخرى، وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة غانا.

لكن حلم التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 اصطدم بأقدام أسامواه جيان وسولي مونتاري ومايكل إيسين ليسجلوا 6 أهداف في كوماسي مقابل هدف واحد من توقيع أبو تريكة.

ولم يغير فوز منتخب مصر 2-1 إيابا الأمر الواقع، لينتظر الفراعنة 4 سنوات جديدة.

ومع عودة نظام التأهل مباشرة من المجموعات، انتهى انتظار 28 عاما ليعود الفراعنة إلى الظهور في المونديال بعد ركلة جزاء صلاح في الكونغو.

هل هذا يعني التشاؤم قبل بداية مشوار التصفيات؟

لا، بالعودة إلى نوفمبر 1989، خطف منتخب مصر بطاقة التأهل لمونديال 1990 في إيطاليا من الجزائر بنفس النظام الذي سيُطبق للتأهل لكأس العالم المقبل.

تأهل منتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري إلى المرحلة النهائية من التصفيات بعدما تصدر مجموعته التي ضمت ليبيريا ومالاوي وكينيا.

واصطدم في المرحلة النهائية بمنتخب الجزائر الذي كان شارك في نسختي 1982 و1986، وخطف الفراعنة التأهل لإيطاليا بعد التعادل ذهابا سلبيا والفوز في استاد القاهرة برأسية حسام حسن.

كيف انتهت المرحلة الأولى

شهدت المرحلة الأولى مشاركة عدة منتخبات تواجدت على أرض مصر منذ أشهر قليلة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

زيمبابوي – بوروندي – تنزانيا – ناميبيا – أنجولا – غينيا بيساو، شاركوا في البطولة التي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.

وتأهلوا جميعا باستثناء بوروندي إلى المرحلة الثانية التي تقام قرعتها يوم الثلاثاء:

إثيوبيا تأهلت على حساب ليسوتو بعد التعادل سلبيا في الذهاب والتعادل 1-1 خارج ملعبها.

زيمبابوي تأهلت على حساب الصومال بعد الخسارة ذهابا 1-0 والفوز إيابا 3-1.

نامبيا تأهلت على حساب إريتريا بعد الفوز ذهابا 2-1 وإيابا 2-0.

تنزانيا تأهلت على حساب بوروندي بركلات الترجيح بعد التعادل بنفس النتيجة 1-1 ذهابا وإيابا.

جيبوتي تأهلت على حساب إي سواتيني بعد الفوز ذهابا 2-1 والتعادل سلبيا إيابا.

مالاوي تأهلت على حساب بوتسوانا بعد التعادل سلبيا في الذهاب والفوز 1-0 إيابا.

أنجولا تأهلت على حساب جامبيا بعد الفوز ذهابا 1-0 و2-1 إيابا.

ليبيريا تأهلت على حساب سيراليون بعد الفوز 3-1 ذهابا والخسارة 1-0 في الإياب.

موزمبيق تأهلت على حساب موريشيوس بعد الفوز 1-0 ذهابا و2-0 في الإياب.

غينيا بيساو تأهلت على حساب ساوتومي بالفوز في الذهاب 1-0 و2-1 إيابا.

غينيا الإستوائية تأهلت على حساب جنوب السودان بعد التعادل 1-1 ذهابا والفوز 1-0 إيابا.

توجو تأهلت على حساب جزر القمر بعد التعادل 1-1 ذهابا والفوز 2-0 إيابا.

السودان تأهل على حساب تشاد بعد الفوز 3-1 ذهابا والتعادل سلبيا إيابا.

رواندا تأهلت على حساب سيشل بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا بنتيجة 7-0.

ماذا ينتظر الفراعنة

بحسب تصنيف فيفا، سيكون منتخب مصر على رأس مجموعة ضمن الـ10 منتخبات الإفريقية الأولى في التصنيف.

وتم تقسيم المنتخبات الأربعين الذين يشاركون في قرعة الثلاثاء إلى 4 مستويات بحسب تصنيف فيفا هم:

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديموقراطية

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – نامبيا – غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – تنزانيا – غينيا الإستوائية – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي

ماذا يفعل منتخب مصر في المشاركة في تصفيات الأكثر من مرحلة

هذه لن تكون المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب مصر في تصفيات مكونة من أكثر من مرحلة منذ اعتماد الكاف على نظام المجموعات الأول مرة في تصفيات مونديال 1990.

1990: تأهل لكأس العالم بالفوز على الجزائر

1994: ودع التصفيات من مرحلة المجموعات الأولى

2010: تأهل منتخب مصر لمرحلة المجموعات الثانية لكنه خسر بطاقة التأهل لمنتخب الجزائر في مباراة فاصلة بعد التعادل في رصيد النقاط

2014: خسر بطاقة التأهل لمنتخب غانا بعد التأهل للمرحلة النهائية

2022: نلقاكم في قطر

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