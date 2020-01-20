لامبارد مدافعا عن كيبا: لا يتحمل مسؤولية هدف نيوكاسل

الإثنين، 20 يناير 2020 - 22:45

كتب : FilGoal

كيبا

دافع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن كيبا أريزابالاجا حارس مرمى فريقه بعد الانتقادات التي طالت الحارس الإسباني عقب الخسارة من نيوكاسل.

كيبا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وخسر تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الوقت القاتل ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات نقلها موقع تشيلسي: "سأدافع دائما عن جميع اللاعبين وإذا كانت هناك أخطاء فردية سيعترف بها اللاعب".

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وأضاف "كيبا لا يزال حارس شاب ويرغب في أن يتحسن مستواه أكثر من ذلك، ويمكنه تطوير إمكانياته بقدر ما يستطيع جميع لاعبي الفريق التحسن".

وأكمل "لم أتحدث مع كيبا بشكل منفرد منذ نهاية المباراة وحتى الآن".

وواصل تصريحاته "أنا حساس تجاه حراس المرمى لأنهم دائما تحت ملاحظة الجماهير".

وأتم تصريحاته "إنه حارس جيد ونعلم ذلك جميعا وكانت له أكثر من مباراة أنقذنا فيها من خسارة النقاط خلال الموسم الجاري".

وانضم الحارس الإسباني البالغ من العمر 25 عاما لصفوف تشيلسي في الموسم الماضي قادما من أتليتك بلباو مقابل 72 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى حارس في العالم.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي.

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