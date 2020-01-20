مونتشي يهاجم منتقديه: أعتنق الديانتين الكاثوليكية والإشبيلية

شن رامون رودريجيز فيرديخو "مونتشي" المدير الرياضي لـ إشبيلية، هجوما عنيفا على منتقديه.

مونتشي أطلق تصريحا لاذعا بعد هزيمة فريقه أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، واعترض على قرارات حكم اللقاء.

ليصرح مونتشي اليوم الإثنين: "لدي الحق في الرد على سيل الانتقادات التي طالتني. لا أعبأ بأمر أي شيء خارج بيئتي المحيطة، بيئتي هي فقط إشبيلية. فأنا أعتنق ديانتين: الكاثوليكية، والإشبيلية، ولا أهتم بأي شيء آخر".

وكان مونتشي قد صرّح عقب مواجهة ريال مدريد: "لو ألغى الحكم هدف الشوط الثاني، لهبطت إلى الملعب، وسحبت اللاعبين خارجا".. ليتلقى انتقادات شديدة بسبب تلويحه بالانسحاب.

video:1

كما دافع مونتشي عن صفقة المغربي يوسف النصيري: "سوق كرة القدم تطور وتضخم، ليس في الشراء فقط، بل في البيع أيضا. آمنا أن هذا الاستثمار كان ضروريا وأردنا اللاعب، ونعتقد أن السعر منطقي، إنه لاعب يلائمنا، والوقت سيبرهن ذلك".

إشبيلية تعاقد مع النصيري قادما من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو، وسجل ظهوره الأول في مواجهة ريال مدريد.

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد

طالع أيضا

ماذا قال كاسونجو بعد عودته لـ الزمالك من جديد

ضربة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

سبورة في الجول - إيجابيات وسلبيات الأهلي أمام المقاولون العرب

سر احتفال أليسون مع صلاح

غرق أسوان